Артикул: 1106507
Карта памяти Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG
Карта памяти Transcend Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG (TS-RDC2K)
Срок доставки в магазин 3-4 раб.дн. (1 шт.)
Ожидаемые даты доставки: 20 ноября, 23 ноября
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
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800 Р
цена для юридических лиц860 Р
|Информация о товаре
|Производитель:
|Transcend
|Код производителя:
|TS-RDC2K
|Гарантия производителя:
|Да
|Габариты
|Вес:
|0.02 кг
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.