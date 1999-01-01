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Карта памяти Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG

* внешний вид товара может отличаться от фотографии

Артикул: 1106507

Карта памяти Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG

Карта памяти Transcend Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG (TS-RDC2K)
Срок доставки в магазин 3-4 раб.дн. (1 шт.)
Ожидаемые даты доставки: 20 ноября, 23 ноября
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
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800 Р
цена для юридических лиц860  Р
Информация о товаре
Производитель:Transcend
Код производителя:TS-RDC2K
Гарантия производителя:Да
Габариты
Вес:0.02 кг

Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.

Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.

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