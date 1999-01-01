Карта памяти Transcend Black, SDHC, microSDHC, Card-Reader, USB Type-C, OTG

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* внешний вид товара может отличаться от фотографии

Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.

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